В ВСУ отреагировали на нарушение российским вертолетом границы Украины

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) отреагировали на то, что российский вертолет "Ми-8" во вторник, 16 марта, нарушил нашу государственную границу в Сумской области. Пограничники визуально определили его залет на территорию Украины.

При этом официально зафиксировать нарушение невозможно, так как вертолет пролетел малое расстояние – около 50 метров. Об этом сообщили на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что речь идет именно о радиолокационных приборах, которыми выявляют нарушителей.

"Дежурные силы Воздушных сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, впрочем зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), как полсотни метров, не представляется возможным", – сказано в сообщении.

Напомним, пограничники Сумской области заметили во вторник, 16 марта, в воздушном пространстве Украины российский вертолет "Ми-8". Инцидент зафиксирован в районе населенного пункта Краснополье.

Российской стороне было немедленно направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства.

Как писал OBOZREVATEL, украинские военные на Донбассе во время инженерной разведки заметили российский беспилотник. Устройство использовалось российскими вооруженными группировками для сбора информации о нашей армии.