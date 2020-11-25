В ВСУ объяснили, почему не ответили снайперам РФ на убийство украинского воина

После ранения украинского защитника вражеским снайпером на Донбассе военнослужащие не применили огонь в ответ, потому что так решил их командир. Он посчитал, что сохранение жизни бойца – важнее.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на встрече со СМИ 25 ноября. Генерал-полковник также объяснил появление на оккупированных территориях российских снайперов.

"Когда я спросил руководителя бригады (72-й ОМБр. – Ред.), почему не открывался огонь, он ответил, что после поражения снайперским огнем боец оставался живым, поэтому военнослужащего эвакуировали. Командир решил, что жизнь важнее, и я считаю, что это правильно", – отметил он.

Хомчак подчеркнул, что принятие решений на месте командиром – одна из идеологий НАТО. В то же время добавил, мол, это не значит, что в других случаях бойцы на передовой действуют так же. Он напомнил, что когда боевики убили двух военнослужащих из 36-й бригады ВСУ, в ответ был применен минометный огонь.

По словам главнокомандующего ВСУ, недавно в ОРДЛО из России прибыли около 12 снайперских групп, одной из задач которых является провокация ситуации на передовой, чтобы вызвать ответный огонь.

"Это хорошо подготовленные группы. Когда российский снайпер выстрелил у нашего бойца, и украинские военные начали оказывать ему помощь, то сразу раздался выстрел другого снайпера", – подытожил Хомчак.

Как сообщал OBOZREVATEL: