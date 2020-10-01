В ВР призвали отстранить начальника Харьковского университета Воздушных сил из-за катастрофы Ан-26
Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки порекомендовал отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Об этом сообщили на сайте Верховной Рады 30 сентября. Члены Комитета заслушали информацию представителей Государственного бюро расследований, Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно авиакатастрофы самолета Ан-26Ш под Чугуевом.
По результатам обсуждения Комитет решил рекомендовать отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского на время расследования авиакатастрофы самолета Ан-26.
Такое решение мотивировано желанием провести всестороннее, объективное и беспристрастное расследования дела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.
28 сентября председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский сообщил, что бортовые самописцы самолета Ан-26 уже обнаружены, их состояние удовлетворительное. Расшифровка займет 3-5 дней.
В Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.