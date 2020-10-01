В ВР призвали отстранить начальника Харьковского университета Воздушных сил из-за катастрофы Ан-26

Борис Бондарь Расследования 16:34, 1.10.2020 Обновлено: 17:29, 1.10.2020

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки порекомендовал отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады 30 сентября. Члены Комитета заслушали информацию представителей Государственного бюро расследований, Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно авиакатастрофы самолета Ан-26Ш под Чугуевом.

По результатам обсуждения Комитет решил рекомендовать отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского на время расследования авиакатастрофы самолета Ан-26.

Такое решение мотивировано желанием провести всестороннее, объективное и беспристрастное расследования дела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Приговор Януковичу в 13 лет за госизмену вступил в силу

Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме: он снялся с выборов

"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак

Под Тернополем от осложнений COVID-19 умер врач, который спасал людей от коронавируса

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса