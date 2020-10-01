В ВР призвали отстранить начальника Харьковского университета воздушных сил из-за катастрофы Ан-26

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки порекомендовал отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады 30 сентября. Члены Комитета заслушали информацию представителей Государственного бюро расследований, Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно авиакатастрофы самолета Ан-26Ш под Чугуевом.

По результатам обсуждения Комитет решил рекомендовать отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского на время расследования авиакатастрофы самолета Ан-26.

Такое решение мотивировано желанием провести всестороннее, объективное и беспристрастное расследования дела.

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