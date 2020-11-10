Двое людей подорвались на взрывчатке в Волновахе. Фото

В Волновахе Донецкой области 10 ноября в результате взрыва неизвестного предмета два человека получили осколочные ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Пострадавших доставили в больницу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

ЧП произошло на территории одного из городских предприятий.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции, территорию обследовали специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители изъяли остатки взорвавшегося предмета.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Белой Церкви Киевской области 4 ноября в результате взрыва в магазине строительных материалов пострадало двое работников торговой точки. Как сообщили в пресс-службе полиции области, пострадавшие были госпитализированы в больницу с термическими ожогами.