В Вишневом под Киевом маршрутка взорвалась и сгорела дотла. Фото и видео

В городе Вишневое под Киевом вечером в воскресенье, 21 марта, взорвался маршрутный автобус.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел около 21:30 на улице Железнодорожной. Обошлось без пострадавших: пассажиров в салоне не было, так как водитель на момент аварии только вернулся с маршрута.

"На месте работали три бригады пожарных, полиция и спецподразделение "Дельта", – сообщила участница группы "Вишневе активна громада" Людмила Мартыненко.

Причины возгорания устанавливаются.

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