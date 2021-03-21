В Вишневом под Киевом маршрутка взорвалась и сгорела дотла. Фото и видео
В городе Вишневое под Киевом вечером в воскресенье, 21 марта, взорвался маршрутный автобус.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел около 21:30 на улице Железнодорожной. Обошлось без пострадавших: пассажиров в салоне не было, так как водитель на момент аварии только вернулся с маршрута.
"На месте работали три бригады пожарных, полиция и спецподразделение "Дельта", – сообщила участница группы "Вишневе активна громада" Людмила Мартыненко.
Причины возгорания устанавливаются.
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