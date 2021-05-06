В Виннице вспыхнул масштабный пожар в офисном центре: есть жертва. Фото и видео

В Виннице днем 6 мая загорелся трехэтажный офисный центр на улице Бевза, 34. В пожаре погиб человек.

Возгорание возникло на последнем этаже и достигло значительных масштабов. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что информация о пожаре в Службу спасения "101" поступила примерно в половине первого дня. К месту чрезвычайного происшествия выехали дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей города.

Уже в 13:30 огонь охватил весь третий этаж офисного центра, а также крышу. Пожар тушили 60 спасателей с привлечением 13 единиц техники управления ГСЧС в области.

"Удалось предотвратить опрокидывание огня на расположенные под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровли сооружения на складские помещения", – сообщила ГСЧС Украины в Telegram-канале.

Причины ЧП пока неизвестны, сначала подчеркивалось, что о жертвах и пострадавших информации не поступало. Примерно в 14:11 спасатели локализовали пожар, на месте было обнаружено тело одного погибшего человека.

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