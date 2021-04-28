В Виннице внесли приговор убийце, забившему молотком мать, жену и детей из-за любовницы

Суд в Виннице приговорил 32-летнего Анатолия Мальца к пожизненному заключению за убийство собственных матери, жены и двоих детей.

Дело длилось более двух лет, пока проходили экспертизы, в том числе и психиатрические, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме пожизненного заключения, суд также постановил выплатить 1,5 млн грн компенсации двум пострадавшим – матери и сестре убитых – и оплатить расходы на правовую помощь. С этим решением осужденный не согласен.

Преступление было совершено более двух лет назад. По данным правоохранителей, Мальц молотком забил до смерти свою мать, 30-летнюю жену, а также семилетнего сына. Трехлетняя дочь, которая также получила травмы, умерла в больнице.

Полиция считает, что мотивом стала другая семья мужчины. У него была любовница и совместный с ней ребенок.

Приговор вступит в силу через месяц.

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