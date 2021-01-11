В Виннице в детском саду произошел взрыв: пострадал ребенок. Фото

В Виннице на территории детского сада №7 взорвалось неизвестное устройство, в результате происшествия пострадал воспитанник учреждения.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Инцидент произошел около полудня 11 января, когда дети вышли на прогулку (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Правоохранителей на место происшествия вызвала медсестра учреждения. Полицейские уточнили, что сдетонировало неизвестное устройство, предварительно – самодельный взрывпакет.

От взрыва на трех детях загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия поручено выяснить следственно-оперативной группе и криминалистам Винницкого управления Нацполиции.

Ранее стало известно о том, что на Донбассе подросток получил серьезные травмы при попытке распилить взрывоопасный предмет.

Инцидент произошел 3 января в селе Благодатное Великоновоселковского района Донецкой области. Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

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