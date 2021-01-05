В Виннице таксист подрался с пассажирами из-за собаки. Видео

В Виннице таксиста обвинили в избиении супружеской пары, которая забыла указать, что в поездке с ними будет двухмесячный щенок-такса.

Как сказано в сюжете ТСН, конфликт произошел ночью, когда супруги возвращались из гостей. Вместо того, чтобы отказаться от поездки, водитель такси вызвал своих товарищей на разборки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Били мужа, били меня, били вот это чудо маленькое", – рассказала потерпевшая Светлана.

По словам пострадавших, водитель сначала подтвердил поездку, а потом начал хамить. Пассажиры пытались вызвать полицию, а таксист тем временем позвал своих товарищей.

"Я хотел выйти объяснить более адекватным таксистам, в чем дело, и за долю секунды начинают меня бить. Слышал как собака пищит, жена кричит, вся полностью была в крови", – вспомнил пострадавший Иван.

Мужчине в результате сломали нос, на теле остались гематомы. У женщины – сотрясение головного мозга, черепно мозговая травма и множественные ушибы тела, констатировали врачи.

Таксист на третий день после инцидента также обратился в больницу. Полиция начала расследование, в котором водитель проходит как потерпевший.

Пострадавший Иван считает, что следствие умышленно затягивают. Известно, что жена таксиста работает в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове посетитель супермаркета во время конфликта с кассиршей ударил ее ногой по лицу, когда девушка наклонилась. После инцидента группа мужчин решила "проучить" парня, избив его.