В Виннице полиции сдали пьяного водителя, который ползал и не мог стоять. Видео

В Виннице неравнодушные граждане передали в руки полиции нетрезвого водителя легковушки, который был так пьян, что даже не мог стоять на ногах. Мужчину заметили как раз, когда он припарковал свое авто.

Кадры с нарушителем обнародовали на странице Патрульной полиции Винницкой области в Facebook. Правоохранители уточнили, что видео было снято 17 мая (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Водитель на видео имеет явные признаки алкогольного опьянения. Признаки столь явные, что их невозможно не заметить. Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Мужчина очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию. Однако каждый сознательный гражданин понимает, что нетрезвый за рулем – серьезная угроза для всех участников дорожного движения", – отметили в сообщении.

Однако от прохождения освидетельствования в присутствии двоих свидетелей на состояние опьянения водитель отказался. Поэтому на 38-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat патрульные составили протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, ранее на Луганщине в селе Мостки пьяный водитель Renault на скорости влетел в группу подростков, которые возвращались домой по обочине дороги. В результате 14-летний парень погиб на месте, а еще трое его друзей попали в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине ночью 17 мая произошло масштабное ДТП с участием автомобиля Renault Trafic, двух Mercedes-Benz Sprinter и локомотива. Виновником аварии был нетрезвый водитель первого транспортного средства.