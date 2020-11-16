В Виннице поймали серийного квартирного вора

В Виннице полицейские задержали мужчину, который оказался причастным к более десяти квартирных краж в городе.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области. Местный житель заявил правоохранителям о краже из его квартиры охотничьего ружья и драгоценностей.

Полицейским потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого. Во время задержания по месту жительства он выбросил похищенное ружье из окна квартиры на четвертом этаже.

В жилище правоохранители обнаружили много вещественных доказательств, указывающих на то, что задержанный был причастным к более десяти квартирным кражам.

Также в квартире обнаружили инструмент, необходимый для совершения взломов: отмычки, перчатки и различные слесарные приспособления.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полицейские задержали вооруженную группу квалифицированных квартирных воров. На счету злоумышленников серия краж.