В Виннице поймали серийного квартирного вора

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
1,2 т.
В Виннице задержали серийного квартирного вора

В Виннице полицейские задержали мужчину, который оказался причастным к более десяти квартирных краж в городе.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области. Местный житель заявил правоохранителям о краже из его квартиры охотничьего ружья и драгоценностей.

Полицейским потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого. Во время задержания по месту жительства он выбросил похищенное ружье из окна квартиры на четвертом этаже.

В жилище правоохранители обнаружили много вещественных доказательств, указывающих на то, что задержанный был причастным к более десяти квартирным кражам.

Также в квартире обнаружили инструмент, необходимый для совершения взломов: отмычки, перчатки и различные слесарные приспособления.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала квартирного вора
Злоумышленник причастен к более десяти преступлениям
Мужчина выбросил похищенное ружье в окно
Во время задержания обнаружили доказательства причастности к другим преступлениям
В ходе обыска обнаружили драгоценности

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полицейские задержали вооруженную группу квалифицированных квартирных воров. На счету злоумышленников серия краж.

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