В Виннице мужчину похитили и пытали за несуществующий долг

В Виннице полицейские задержали двух злоумышленников, которые удерживали в подвале и пытали мужчину, требуя вернуть несуществующий долг.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой полиции в Facebook. Преступники избили 25-летнего винничанина, натянули ему на голову мешок и, угрожая пистолетом, завезли на территорию частного домохозяйства; за помощью в полицию обратилась жена пострадавшего.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, были подключены все оперативные возможности, которые позволили выйти на подозреваемых. Задержали злоумышленников во время их передвижения автомобилем в центре Винницы бойцы спецподразделения КОРД.

"Во время осмотра автомобиля полицейские изъяли мешок, веревку, металлическую трубу и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что злоумышленники обвинили потерпевшего, работавшего у них, в краже 12 тыс. гривен. Тот свою вину отрицал. Однако ему не поверили и потребовали вернуть деньги.

По показаниям потерпевшего, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор.

36-летний похититель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека.

Оценка действий его 30-летней жены будет предоставлена в ходе следствия.

По факту похищения открыто уголовное производство по ст. 146 ч. 2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Такое преступление наказывается заключением на срок до 5 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Буче Киевской области 16 сентября двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении. Пострадавшего освободили правоохранители.