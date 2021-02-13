В Виннице экс-СБУшник протаранил авто скорой помощи и угрожал водителю

В Виннице бывший сотрудник СБУ на BMW X5 врезался в авто скорой помощи. При этом экс-работник силового ведомства обвиняет в аварии самого водителя скорой.

О деталях происшествия рассказала в блоге на "Украинской правде" народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

В день совершения ДТП водитель скорой помощи Олег Притуляк спешил на важный вызов: женщине, больной коронавирус, стало плохо – схватило сердце. Он ехал по открытой дороге с включенными маячками и звуковыми сигналами, когда со стороны у него врезался водитель внедорожника. Хотя по всем правилам скорую надо было пропустить, отметила Устинова.

Нардеп сказала, что больница отказалась выплачивать ремонт в 120 тысяч гривен за поврежденное авто. Страховая также не покрывает убытки, пока решение суда не будет в пользу Притуляка.

"Если же Олег проигрывает суд – его еще и признают виновным в аварии, которую он не совершал, и ему придется возмещать стоимость разбитого внедорожника экс-СБУшника. В свою очередь, на мужчину, постоянно давит Александр Иванюк, водитель "БМВ", чтобы дело не имело громкой огласки. Так, недавно он звонил ему с угрозами "начать вести себя иначе", если дело не решат "тихо". Этот разговор обнародовал адвокат потерпевшего", – сообщила Устинова.

Также экс-СБУшник добился в суде проведение экспертизы за свой счет, чтобы проверить: мог ли он действительно пропустить скорую помощь. Притуляк и его адвокат опасаются, что результаты такой экспертизы могут подделать.

Известно, что Иванюк работал в Киеве в отделе финансового обеспечения механиком-водителем. Сейчас он судится с СБУ за неполучение дополнительных выплат с 2011 по 2017 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине СБУшник вернул нарушителю 24 кг золота, изъятого в аэропорту