В Ужгороде за рулем задержали пьяного пограничника, – журналист

В Ужгороде 22 мая задержали заместителя начальника Чопского пограничного отряда Александра Михайлюка. Его заподозрили якобы в вождении в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Skoda Superb.

От прохождения осмотра на состояние опьянения чиновник якобы отказался. На него составили постановление по статье 130 КУоАП "Управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения". Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

Его источники в полиции рассказали, что у Михайлюка якобы "были явные признаки опьянения, от него сильно несло алкоголем, а его поведение было далеко некорректным".

Напомним, недавно в Виннице полиции сдали нетрезвого водителя, который припарковался возле одного из предприятий. Он ползал у своей машины и не мог стоять.

Ранее на Львовщине пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя авто и локомотивом. Он влетел в одну машину, которая из-за удара врезалась в автомобиль впереди. Последний выехал на рельсы, и с ним столкнулся локомотив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения во время бегства от полиции зацепился за контактную линию троллейбуса и перевернулся.