В Ужгороде среди улицы похитили местного врача: детали инцидента. Фото

В Ужгороде вечером 27 апреля похитили местного медика Владимира Сабадоша. Позже его нашли правоохранители, но пострадавший не стал заявлять о преступлении в полицию.

Инцидент произошел около 19:30 на улице Владимирской. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, несколько неизвестных схватили мужчину, который шел по улице, и силой затолкали в черный внедорожник Toyota.

Очевидцы вызвали правоохранителей, описав автомобиль похитителей с указанием номерных знаков. В городе был объявлен план-перехват. В результате автомобиль похитителей и врача нашли на окраине Ужгорода, на месте работала полиция.

Позже журналист уточнил, что похищенным оказался Владимир Сабадош – врач-реабилитолог, который обычно работает с футболистами. На Facebook-странице у мужчины указано в графе "место работы" ФК "Ужгород".

"Источники в футбольном клубе заявили, что у Сабадоша якобы были долги. Мужчина отказался от всех претензий к похитителям и не намерен писать заявление в полицию", – добавил Глагола.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля на проспекте Соборности в Днепровском районе Киева трое злоумышленников избили мужчину и силой вывезли на авто.