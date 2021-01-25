В Ужгороде произошло массовое ДТП с микроавтобусом. Фото

В Ужгороде в понедельник, 25 января, произошла массовая авария с участием микроавтобуса.

ДТП случилось в микрорайоне "Шахта". Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети, передает Mukachevo.net (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Пока неизвестно, сколько автомобилей столкнулись в аварии. Судя по фото, пострадали минимум три машины. На место ДТП прибыли правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь против 24 января в Житомирской области в смертельном ДТП погибли три человека. Трагедия произошла на автодороге Овруч – Словечно, возле села Песчаница Овручского района.