В Ужгороде поймали тренера по боксу, который домогался 14-летнюю девочку

В Ужгороде в субботу, 13 марта, задержали 57-летнего тренера по боксу, который приставал к 14-летней воспитаннице.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола. Отмечается, что подозреваемый приехал в город на соревнования с группой детей из Волынской области и на это время поселился в гостинице "Закарпатье".

Малолетняя о домогательствах сначала рассказала маме, которая и вызвала полицию.

"Женщина убеждала, что в трубку было слышно крики и брань тренера.

Когда полиция приехала на место, то девушка была в номере на шестом этаже отеля и рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам от тренера по боксу. Девушка рассказала, что тренер бросал ее на кровать, заламывал руки и целовал", – сказано в сообщении.

По данным журналиста, подозреваемого (гражданина Казахстана) копы нашли в номере отеля на том же этаже, он заметно нервничал и путался в показаниях.

Тренера задержали, возбуждено уголовное производство по статье 153 УК (сексуальное насилие).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемому в совершении развратных действий в отношении 10-летней девочки. Он работал в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе.