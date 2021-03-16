В Ужгороде избрали меру пресечения тренеру, который домогался 14-летней девочки

Тренера по боксу, 57-летнего гражданина Казахстана Набиджана Артыкова, которого задержали в Ужгороде по обвинению в домогательстве 14-летней девочки, отправили под круглосуточный домашний арест.

Соответствующую меру пресечения 16 марта ему избрал Ужгородский горрайонный суд. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Известно, что мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса – насилие в отношении несовершеннолетней. Артыков будет находиться под арестом дома в городе Горохов на Волыни.

Напомним, что тренера подозревают в домогательствах и сексуальном насилии относительно 14-летней воспитанницы по боксу во время выезда на соревнования в Ужгород. И мужчина, и девочка приехали на Закарпатье из города Горохов вместе с группой.

Несовершеннолетняя воспитанница о домогательствах со стороны наставника сначала рассказала маме. Женщина вызвала полицию, заявив, что в трубку ей было слышно крики и брань тренера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье 40-летнего мужчину заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетней родственницей – девочкой 11 лет.