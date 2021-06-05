В Ужгороде детей 6 и 8 лет заподозрили в убийстве котенка: за них взялась полиция

На улице Гвардейской в Ужгороде нашли мертвого котенка, на теле которого имеются признаки жестокого обращения. В издевательстве над животным подозревают детей 6 и 8 лет.

Об этом сообщила в Facebook полиция Закарпатской области. По факту жестокого обращения с животным открыто уголовное производство. О возможной причастности детей сообщили жители района, опрошенные правоохранителями.

С несовершеннолетними и их родителями полицейские уже пообщались. Кроме этого, с семьей будут работать ювенальные полицейские, чтобы не допустить повторения таких поступков и выяснить, что стало причиной такого поведения малолетних.

В сообщении правоохранителей также отмечается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия дознаватели полиции открыли уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными).

Напомним, ранее в Киеве 42-летний мужчина выбросил кошку и четырех ее котят с седьмого этажа. Его задержали сотрудники Нацполиции по подозрению в жестоком обращении с животными. Правоохранителям мужчина объяснил, что во время игры кошка больно поцарапала ему руку.

А в Днепре два года условного срока получила девушка-живодерка, которая на глазах соседей выбросила кошку с восьмого этажа. Шансов выжить у домашнего питомца не было, он скончался на месте. На суде обвиняемая признала свой поступок.

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