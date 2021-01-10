В Умани вандалы разгромили мемориал Героям АТО, Сущенко призвал наказать виновных

В Умани вандалы похитили ночью со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Черкасского областного совета, руководитель ТОП "Европейская Солидарность" Роман Сущенко. На своей странице в Фейсбук он призвал правоохранительные органы найти и наказать виновных в осквернении мемориала.

"Призываю местные правоохранительные органы выяснить все обстоятельства этого ужасного акта вандализма, разыскать и привлечь к ответственности причастных к осквернению памяти защитников Украины, которые ценой собственной жизни остановили агрессора", – написал Сущенко.

Он сообщил, что уже вместе с коллегами обратился в милицию с требованием немедленно начать следственные действия.

"Вместе с Ириной Геращенко и депутатами Уманского городского совета от "Европейской Солидарности" обращаемся к Уманскому отделу полиции ГУНП в Черкасской области относительно безотлагательного начала досудебного расследования", – сообщил Роман Сущенко.

Экс-узник Кремля также призвал ответственных жителей Умани быть бдительными и делать все возможное для предотвращения подобных проявлений вандализма и неуважения к памяти украинских патриотов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший политзаключенный Кремля Сущенко стал первым заместителем председателя Черкасского облсовета. Его кандидатуру поддержали 38 депутатов. Сущенко, который несколько лет провел в российской тюрьме по сфабрикованным обвинениям в шпионаже, отметил, что это назначение –огромная честь и ответственность для него.