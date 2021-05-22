В Умани мужчина открыл стрельбу на еврейском кладбище: есть раненый

В субботу, 22 мая, в городе Умань Черкасской области в 14:40 произошла стрельба возле могилы раввина Нахмана из Брацлава. Неизвестный из оружия ранил мужчину 1990 года рождения и скрылся.

Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле марки Audi. Правоохранители ввели в городе ввели "Сирена" для поиска и задержания правонарушителя, сообщили источники OBOZREVATEL.

Пуля попала пострадавшему в грудную клетку, он был доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, в Печерском районе Киева парень из окна многоэтажного дома выстрелил из ружья в сторону здания Военной части 2260 Национальной гвардии Украины. В этот момент там находились военнослужащие.

Стало известно, что таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во время конфликта возле ресторана мужчина избил оппонента, а потом случайно подстрелил сотрудника заведения. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали.