В Умани граждане Израиля устроили стрельбу посреди улицы
В Умани на Черкасщине гражданин Израиля посреди улицы выстрелил в своего соотечественника во время спора – мужчина получил ранение в ногу.
Инцидент произошел еще в воскресенье, 28 марта, но пострадавший в полицию обратился 30-го числа. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.
Отмечается, что один израильтянин во время внезапно возникшей ссоры из неустановленного оружия резиновой пулей ранил в ногу другого.
В ходе проверки правоохранители с места происшествия изъяли две гильзы от патронов травматического действия калибра 9 мм. Инцидент квалифицировали как хулиганство – уголовное производство зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.
Отмечается, что оба граждана Израиля находятся в Украине на законных основаниях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Николаевской области 22 марта депутат местной объединенной территориальной общины ранил человека из травматического оружия.
В Одесской области в поселке Лиманское 26 марта застрелили мужчину в результате конфликта. Между владельцем автомойки и двумя мужчинами началась ссора из-за того, что последние требовали вымышленный долг.