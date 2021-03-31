В Умани граждане Израиля устроили стрельбу посреди улицы

В Умани на Черкасщине гражданин Израиля посреди улицы выстрелил в своего соотечественника во время спора – мужчина получил ранение в ногу.

Инцидент произошел еще в воскресенье, 28 марта, но пострадавший в полицию обратился 30-го числа. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Отмечается, что один израильтянин во время внезапно возникшей ссоры из неустановленного оружия резиновой пулей ранил в ногу другого.

В ходе проверки правоохранители с места происшествия изъяли две гильзы от патронов травматического действия калибра 9 мм. Инцидент квалифицировали как хулиганство – уголовное производство зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.

Отмечается, что оба граждана Израиля находятся в Украине на законных основаниях.

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