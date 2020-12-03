В "Укроборонпром" пришли с обысками

Служба безопасности Украины пришла с обысками в госконцерн "Укроборонпром" в рамках дела о выполнении внешнеэкономических контрактов.

Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба концерна. Сотрудники СБУ работают в помещениях "Укроборонпрома", в частности, участницы концерна – компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт".

Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы концерна, "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" максимально способствуют правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда.

В концерне напомнили, что 23 ноября нынешнего года "Укроборонпром" и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подписали Меморандум в сфере предотвращения и противодействия коррупции, а также другим преступлениям, подследственным НАБУ, в сфере управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам нового гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, в 2021 году государственный концерн прекратит свое существование.

"Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", – сообщил он.