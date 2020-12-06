В Украину не пустили российского музыканта и актера. Видео

В аэропорту "Борисполь" 5 декабря задержали двух граждан Российской Федерации, прибывших авиарейсом из Турции. Их не пустили в Украину из-за посещения своего времени оккупированного Крыма.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы (ГПС). По данным источников OBOZREVATEL, одним из россиян оказался известный в РФ рок-музыкант и актер Петр Мамонов (посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что мужчину и женщину пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили сразу по прибытии указанного самолета.

В ГПС не указывают имен, но подчеркивают, что это рок-музыкант из России, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий – гражданин М. Он, вместе с еще одной гражданкой РФ, направлялся в нашу страну якобы в личных целях.

Во время проверки информации было установлено, что оба задержанные ранее незаконно посещали временно оккупированный Россией Крым.

Иностранцам отказали в пересечении украинской границы и обоим запретили въезд в Украину на три года. Их отправили назад обратным авиарейсом.

Отметим, что Петр Мамонов известен по роли в фильме "Остров". Также он снимался в таких фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Анна Карамазофф", "Убойная сила 2", "Царь", "Пепел" и других. Ему 69 лет. В августе 2019 года российский артист попал в больницу с инфарктом.

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