В Украину не пустили российского музыканта и актера. Видео
В аэропорту "Борисполь" 5 декабря задержали двух граждан Российской Федерации, прибывших авиарейсом из Турции. Их не пустили в Украину из-за посещения своего времени оккупированного Крыма.
Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы (ГПС). По данным источников OBOZREVATEL, одним из россиян оказался известный в РФ рок-музыкант и актер Петр Мамонов (посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).
Отмечается, что мужчину и женщину пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили сразу по прибытии указанного самолета.
В ГПС не указывают имен, но подчеркивают, что это рок-музыкант из России, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий – гражданин М. Он, вместе с еще одной гражданкой РФ, направлялся в нашу страну якобы в личных целях.
Во время проверки информации было установлено, что оба задержанные ранее незаконно посещали временно оккупированный Россией Крым.
Иностранцам отказали в пересечении украинской границы и обоим запретили въезд в Украину на три года. Их отправили назад обратным авиарейсом.
Отметим, что Петр Мамонов известен по роли в фильме "Остров". Также он снимался в таких фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Анна Карамазофф", "Убойная сила 2", "Царь", "Пепел" и других. Ему 69 лет. В августе 2019 года российский артист попал в больницу с инфарктом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 ноября Госпогранслужба не пропустила на территорию Украины оператора телеканала Russia Today. Россиянин, который направлялся в РФ транзитом из Молдовы, получил запрет въезда в нашу страну на три года.
30 ноября на Винниччине украинские пограничники задержали ведущую российского телеканала "РБК", гражданку Молдовы, которая транзитом пыталась проехать в Российскую Федерацию.