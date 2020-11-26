В Украину не пустили оператора пропагандистского росСМИ, замеченного в 'Миротворце'. Видео

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны оператора телеканала Russia Today. Зато гражданин Российской Федерации получил запрет въезда в нашу страну на три года.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы, где также опубликовано видео допроса мужчины. Как узнал OBOZREVATEL, речь идет о россиянине Игоре Завидее, который еще с 2015 года числится в базе "Миротворца" (посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что мужчина 1971 года ехал в Украину автомобилем. Пересечь границу он намеревался на пункте пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Пограничникам заявил, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

"Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников на него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма", – говорится в сообщении.

Во время дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова мужчина приезжал туда именно с территории РФ, в том числе самолетом. В Крыму же он в течение нескольких недель проводил видеосъемки для телеканала Russia Today.

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее пограничники отказали гражданину РФ в пересечении границы и запретили въезд в нашу страну.

Из личных источников OBOZREVATEL узнал, что задержанным на КПП "Кучурган" оказался 49-летний Игорь Завидей из Москвы. Еще в 2015 году россиянин попал в базу данных сайта "Миротворец": за антиукраинскую пропаганду, сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения во временно захваченные российскими бандформированиями Донбасс и Крым.

Также известно, что в октябре 2014 года Завидей в составе съемочной группы редакции Russia Today, английских и арабских СМИ попал под обстрел на севере Сирии. На то время там шли бои между курдами и боевиками террористической группировки "Исламское государство". Тогда журналисты не пострадали.

А вот в 2020 году Игорь Завидей отметился на протестах в Беларуси. В частности, он напал на журналиста Алеся Пилецкого во время Женского марша 12 сентября в Минске.

В сети разошлось фото, на котором видно, как крупный лысый мужчина пытается отобрать смартфон у известного в Беларуси журналиста. Как пишет Reform.by, очевидцы отметили, что после окончания марша на проспекте Независимости недалеко от магазина "Океан" остались несколько участниц акции и группа журналистов. Люди обратили внимание на то, что среди них выделялась съемочная группа "без опознавательных знаков, но с профессиональной техникой". Они "цеплялись к другим журналистам и участницам марша", а от оператора вообще "пахло алкоголем".

В агрессивном операторе тогда и узнали сотрудника Russia Today Игоря Завидея. Как раз в то время большая группа журналистов этой пропагандистской телекомпании с РФ находилась в Минске по приглашению властей.

Тога же в Instagram Завидей публиковал фото с фитнес-центр отеля "Ренессанс" и кафе вьетнамской кухни на проспекте Дзержинского рядом с отелем в белорусской столице.

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