В Украину не пустили еще одну пропагандистку Кремля. Видео

В Винницкой области украинские пограничники задержали ведущую российского телеканала "РБК", гражданку Молдовы, которая транзитом пыталась проехать в Российскую Федерацию.

Ее "завернули" на пункте пропуска "Могилев-Подольский" и запретили въезд в Украину. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы, где также опубликовано видео допроса женщины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в нашу страну 39-летняя молдаванка добиралась автобусом. Во время паспортного контроля относительно гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о незаконных путешествиях в оккупированный Крым.

При дополнительной проверке было установлено, что в настоящее время женщина является ведущей новостей на пропагандистском телеканале "РБК", а до этого работала на ряде других каналов. Летом 2018 года она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. Туда женщина попадала с территории РФ.

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Ее отправили в обратном направлении. Мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные территории Украины, Государственная пограничная служба проводит постоянно" ,– добавили в ГПС.

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