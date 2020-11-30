В Украину не пустили еще одну пропагандистку Кремля. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
5,7 т.

  • Гражданка Молдовы, которая оказалась ведущей росТВ, хотела транзитом проехать в РФ

  • Ей на три года запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

  • Меньше недели назад подобный случай произошел с оператором пропагандистского росСМИ

В Украину не пустили еще одну пропагандистку Кремля. Видео

В Винницкой области украинские пограничники задержали ведущую российского телеканала "РБК", гражданку Молдовы, которая транзитом пыталась проехать в Российскую Федерацию.

Ее "завернули" на пункте пропуска "Могилев-Подольский" и запретили въезд в Украину. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы, где также опубликовано видео допроса женщины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в нашу страну 39-летняя молдаванка добиралась автобусом. Во время паспортного контроля относительно гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о незаконных путешествиях в оккупированный Крым.

Задержанная гражданка Молдовы во время допроса

При дополнительной проверке было установлено, что в настоящее время женщина является ведущей новостей на пропагандистском телеканале "РБК", а до этого работала на ряде других каналов. Летом 2018 года она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. Туда женщина попадала с территории РФ.

Паспорт ведущей росТВ, которой запретили въезд в Украину

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Ее отправили в обратном направлении. Мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные территории Украины, Государственная пограничная служба проводит постоянно" ,– добавили в ГПС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 ноября Госпогранслужба не пропустила на территорию Украины оператора телеканала Russia Today. Россиянин, который следовал в РФ транзитом из Молдовы, тоже получил запрет въезда в нашу страну на три года.

  • Этим сотрудником росСМИ оказался оператор Игорь Завидей, который еще с 2015 года числится в базе "Миротворца". В этом году в сентябре он отличился нападением на журналиста во время протестов в Беларуси.

Украинароссийская пропагандазадержание журналистаГосударственная пограничная служба Украины