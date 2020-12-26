В Украину не пустили блогершу из России и внесли ее в 'черный список'

В ночь на субботу, 26 декабря, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогершу, которая ранее посещала временно оккупированную территорию Крым.

Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как стало известно, 26-летняя девушка нарушила порядок въезда-выезда во временно оккупированный Россией Крым.

Теперь блогерше запретили въезжать на территорию Украины сроком на три года. Стоит отметить, что имя и фамилия девушки не сообщаются.

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