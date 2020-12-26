В Украину не пустили блогершу из России и внесли ее в "черный список"
В ночь на субботу, 26 декабря, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогершу, которая ранее посещала временно оккупированную территорию Крым.
Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как стало известно, 26-летняя девушка нарушила порядок въезда-выезда во временно оккупированный Россией Крым.
Теперь блогерше запретили въезжать на территорию Украины сроком на три года. Стоит отметить, что имя и фамилия девушки не сообщаются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее известную российскую блогершу Наталью Краснову второй раз не пустили в Украину.
Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину.
Также в аэропорту "Борисполь" 5 декабря задержали двух граждан Российской Федерации, прибывших авиарейсом из Турции.