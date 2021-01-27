В Украину из 'ЛНР' завезли контрабанды на 300 млн грн: деньги уходили террористам

С территории временно оккупированной Луганской области транзитом через Россию на украинские промышленные предприятия пытались контрабандой провести продукции на более чем 300 млн грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ, нелегальную перевозку организовала группа предпринимателей, которые в 2017-20 годах наладили поставки контрабанды.

"Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России дельцы подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что полученные незаконным путем деньги выводились через фиктивные фирмы. При этом часть средств использовалась для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители провели обыски в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме.

В ходе обыска была изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация. Также изъяты почти 2,5 миллиона гривен наличными и контрафактная продукция почти на 10 млн грн.

На данный момент продолжается досудебное следствие. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине пограничники и СБУ раскрыли две контрабандных схемы на 3 млн гривен с незаконным перемещением товаров через российско-украинскую границу.