В Украине завершили расследование госизмен Аксенова, Поклонской и еще 6 "топ-чиновников" Крыма

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Уголовное дело по Аксенову, Поклонской и Ко

В Украине завершили расследование по уголовному производству в отношении восьми бывших топ-чиновников АР Крым, а материалы – передали стороне обвинения. Среди фигурантов – экс-депутат Верховной Рады АРК Сергей Аксенов, экс-прокурор Генпрокуратуры Украины, ныне – депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, бывший глава Верховной Рады АРК Владимир Константинов и др.

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на официальном сайте. Указанное уголовное дело касается оккупации Россией украинского полуострова и затрагивает несколько статей УК:

  • совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

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  • государственная измена;

  • создание преступной организации.

Речь идет о ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса, указали в ОГПУ.

Правоохранители установили, что "чиновники" оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

Имен подозреваемых в прокуратуре не назвали, указав лишь их должности. Предварительно, расследование (кроме Аксенова, Поклонской и Константинова) касается:

  • Севастопольского городского главы Юрия Дойникова;

  • бывшего начальника отдела уголовного розыска Симферопольского ГУ ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем – так называемого министра внутренних дел оккупированного Крыма Сергея Абисова;

  • бывшего первого заместителя начальника – начальника штаба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, позже – начальника "Пограничной службы" так называемой Республики Крым Виктора Мельниченко;

  • бывшего депутата Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – "первого заместителя председателя Совета министров" оккупационной власти Крыма Рустама Темиргалиева;

  • экс-начальника управления СБУ в Севастополе, после оккупации – начальника так называемого ФСБ по Республике Крым Петра Зима.

Материалы уголовного производства сперва передали стороне защиты для ознакомления (в порядке ст. 290 УПК Украины). После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба добавила, что досудебное расследование осуществляли следователи СБУ под процессуальным руководством ОГПУ.

Первый том материалов следователей

Как ранее писал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по делу о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины двух руководителей общественного движения "Украинский выбор" в Крыму. Организацию основал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

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