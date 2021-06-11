В Украине завершили расследование госизмен Аксенова, Поклонской и еще 6 "топ-чиновников" Крыма

В Украине завершили расследование по уголовному производству в отношении восьми бывших топ-чиновников АР Крым, а материалы – передали стороне обвинения. Среди фигурантов – экс-депутат Верховной Рады АРК Сергей Аксенов, экс-прокурор Генпрокуратуры Украины, ныне – депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, бывший глава Верховной Рады АРК Владимир Константинов и др.

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на официальном сайте. Указанное уголовное дело касается оккупации Россией украинского полуострова и затрагивает несколько статей УК:

совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

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государственная измена;

создание преступной организации.

Речь идет о ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса, указали в ОГПУ.

Правоохранители установили, что "чиновники" оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

Имен подозреваемых в прокуратуре не назвали, указав лишь их должности. Предварительно, расследование (кроме Аксенова, Поклонской и Константинова) касается:

Севастопольского городского главы Юрия Дойникова;

бывшего начальника отдела уголовного розыска Симферопольского ГУ ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем – так называемого министра внутренних дел оккупированного Крыма Сергея Абисова;

бывшего первого заместителя начальника – начальника штаба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, позже – начальника "Пограничной службы" так называемой Республики Крым Виктора Мельниченко;

бывшего депутата Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – "первого заместителя председателя Совета министров" оккупационной власти Крыма Рустама Темиргалиева;

экс-начальника управления СБУ в Севастополе, после оккупации – начальника так называемого ФСБ по Республике Крым Петра Зима.

Материалы уголовного производства сперва передали стороне защиты для ознакомления (в порядке ст. 290 УПК Украины). После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба добавила, что досудебное расследование осуществляли следователи СБУ под процессуальным руководством ОГПУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по делу о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины двух руководителей общественного движения "Украинский выбор" в Крыму. Организацию основал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук.