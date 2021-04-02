В Украине запустили уникальный проект по рассекречиванию архивных документов

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) начала публикацию документов из архивных фондов. Тех, которые составляют историческую ценность и содержат сведения о событиях и лицах, касающихся процессов государства в разные периоды украинской истории.

На раскрытие секретной информации пошли по случаю празднования на государственном уровне 30-летия Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках проекта 30 марта там опубликовали рассказ о руководителе Провода Украинских Националистов в 1977-1979 годах Денисе Квитковском.

"Он вошел в отечественную историю как лидер, который весь свой опыт юриста, публициста, издателя, историка, общественно-политического деятеля направлял на сплочение украинцев во всем мире вокруг идеи возрождения государственности Украины. За его активной деятельностью в эмиграции пристально следили органы КГБ, о чем сохранились материалы в Отраслевом государственном архиве СВРУ", – отметили в ведомстве, добавив, что рассекреченные документы позволяют полнее понять и познать эту неординарную личность.

Также в Службе подчеркнули, что в течение следующих месяцев на сайте в разделе "Рассекреченная история" будут размещаться уникальные оригинальные документы из архива разведки (фотографии, воспоминания, письма, свидетельства непосредственных участников событий, справки и т. п.) о важных событиях украинской истории и выдающихся личностей, которые в разные годы вносили свой вклад в процессы государства, борьбу за свободу и независимость Украины.

Примечательно, что ранее в СВРУ уже рассекретили и опубликовали ряд материалов о деятельности Украинской Народной Республики, правительства УНР и ее спецслужб в эмиграции, Гетманате и гетманском движении прошлого столетия, украинской эмиграции 1920-1930-х годов. А также о жизни и деятельности тогдашних украинских деятелей Симона Петлюры, Павла Скоропадского, Владимира Винниченко, Юрия Тютюнника, Степана Бандеры и других.

Кроме этого, в 2021 году на сайте СВРУ были обнародованы документы и материалы об активных участниках национально-освободительной борьбы украинского народа за независимость – Семена Могилы, Федора Боржинского, Александра Удовиченко, Якова Гальчевского и Андрея Ливицкого.

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