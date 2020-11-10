В Украине закрыли уголовное производство против Байдена. Документ

Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом "Укринформу" сообщил источник в Офисе генпрокурора. Также агентство обнародовало постановление о прекращении расследования (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джо Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", – сказал собеседник.

Он пояснил, что производство зарегистрировали по статье 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) Уголовного кодекса в Государственном бюро расследований по решению суда. Позднее ГБР передало дело в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло его 23 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование против Байдена было начато 24 февраля. Открыть уголовное производство ГБР обязал Печерский районный суд Киева.

Напомним, что по предварительным данным Байден победил на выборах президента США.