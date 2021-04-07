В Украине зафиксированы случаи подделки справок о COVID-19, но их не считают. Документ

В нескольких городах Украины выявили случаи подделывания справок об отсутствии заражения коронавирусом. Один из последних инцидентов произошел в Кривом Роге в конце марта – там женщина за 1000 гривен делала людям "липовые" документы на бланках частных медлабораторий.

За подобные действия полицейские также задерживали подозреваемых в Киеве, Краматорске и Ривне, фигурантов дел держат под стражей. Хотя количество таких случаев в стране даже не считают, пишет "Телеграф", ссылаясь на ответ от правоохранительных органов.

Примечательно, что справки об отсутствии COVID-19 в Украине подделывают для того, чтобы человек не сдавал медицинские анализы и при этом мог выезжать за границу. Объявления, как в случае с жительницей Кривого Рога, расклеивают просто на улице.

Но в полиции говорят, что за статистикой подделок документов или же попыток продажи вакцины против коронавируса никто не следит.

"Информируем, что запрашиваемые сведения действующим порядком ведения автоматизированного учета не предусмотрены, в связи с этим статистическая отчетность по этому вопросу не собирается и не обобщается", – говорится в ответе изданию от Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

И если с прецедентами продажи вакцин против COVID-19 на местном уровне пока не сталкивались, то в плане приобретения справки об отсутствии вируса социальные сети переполнены объявлениями. По данным расследователей "Радио Свобода", еще в прошлом году по Украине такой "сервис" стоил от 300 до 1500 гривен в зависимости от того, насколько желающий приобрести справку способен выходить из дома.

При этом теневые схемы работают и дальше. Например, из-за локдауна в столице и невозможности получить разрешение на поездку в общественном транспорте киевляне и гости столицы подделывают спецпропуска.

Отметим: в Украине начали наказывать тех, кто распространяет через соцсети фейки о пандемии коронавируса и вакцинах. Правда, штраф за такое правонарушение мизерный. И часто суды и вовсе закрывают дела из-за недоказанности или истечения сроков для наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве 18-летнюю киевлянку уличили в сбыте поддельных спецпропусков для общественного транспорта. Девушка продавала их на остановке общественного транспорта на проспекте Академика Палладина.