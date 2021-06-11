В Украине задержан воин ВСУ по подозрению в шпионаже для 'ДНР'

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объявила о подозрении воину из рядов Вооруженных сил Украины по ст. 258 Уголовного кодекса. Статья предусматривает участие в террористических действиях.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, подозреваемый на протяжении 2021 года передавал информацию о дислокации наших бойцов и планировании оборонительных действий представителю боевиков так называемого ДНР. В ходе следственных действий у него дома был проведен обыск.

"Во время обыска были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, которые он пытался использовать для диверсионно-разведывательной группы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – указано в сообщении правоохранительного ведомства.

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Ранее OBOZREVATELсообщал о проведении обысков в жилых помещениях двух основателей опальной политической партии Анатолия Шария. Их подозревают в распространении агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя.