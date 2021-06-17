В Украине задержали самолет, который незаконно пересек границу. Фото и видео

Ночью 17 июня пограничники Черновицкого отряда задержали самолет АН-2, который незаконно пересек украинскую границу. Он залетел из Румынии и приземлился у Бердичева Житомирской области.

Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После чего АН-2 снова совершил посадку.

На борту самолета было три человека, которых также задержали. Также при осмотре места происшествия были обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

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По данному факту в компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст.332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Обстоятельства правонарушения выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку. На борту находилось 153 пассажира.