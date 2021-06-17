В Украине задержали похитителей гражданина Латвии, которые избивали его и требовали деньги. Фото

Украинские правоохранители задержали гражданку Великобритании и двух ее сообщников по подозрению в похищении латыша. Пострадавшего более суток удерживали в Борисполе, избивая его и требуя деньги.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, гражданин Латвии вместе со своей знакомой британкой прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в Борисполь. По адресу их встретили двое мужчин, которые сообщили ему, что иностранец якобы задолжал знакомой значительную сумму средств.

Свои требования злоумышленники "аргументировали" ударами в разные части тела. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, жертва перечислила на счета знакомой более 15 000 фунтов стерлингов (более 550 000 грн).

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Получив желаемое, латыша отпустили, после чего он немедленно обратился в полицию. Правоохранители установили и задержали всех трех лиц: организаторшу похищения и двух местных жителей.

Решается вопрос оиносительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители предотвратили совершение на территории государства заказного похищения и убийства бизнесмена-гражданина Сербии. "Заказчиками" оказались жена потерпевшего и ее брат.