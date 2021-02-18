В Украине за несколько дней выписали более 500 штрафов за нарушение карантина

В Украине только с начала этой недели составили более полутысячи административных протоколов на граждан за нарушение правил карантина из-за пандемии, в том числе за неношение масок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины (НПУ) Игорь Клименко. Он подчеркнул, что правоохранители пытаются максимально проконтролировать соблюдение существующих ограничений.

Результаты работы НПУ с 15 по 17 февраля:

составлено 546 админпротоколов (всего уже 76 215) за нарушение правил карантина ;

вынесено 4471 админпостановление (128 075 с начала карантина) за несоблюдение масочного режима в общественных зданиях и транспорте;

зарегистрировано одно уголовное производство (всего 833).

По словам Клименко, ежедневно около тысячи рейдовых групп правоохранителей проверяют субъекты хозяйствования в стране. Ведь, согласно правилам, они обязаны контролировать, чтобы в их заведениях или транспорте граждане придерживались карантинных ограничений.

"Понимаю, что люди устали от ограничений. Многие уже привыкли к пандемии и перестали воспринимать угрозу серьезно. Но каким бы ни было ваше субъективное отношение к этой ситуации, соблюдать законодательство Украины обязаны все! Будьте здоровыми и законопослушными!" – призвал глава НПУ.

Напомним: еще в ноябре 2020 -го президент подписал закон, которым предусматривается штраф за неношение или неправильно надетую защитную маску в общественных местах. Речь идет о наказании от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен.

Админпротоколы составляют за пребывание без надетых средств индивидуальной защиты – респираторов или масок, которые закрывают нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно) в:

общественных зданиях;

сооружениях;

общественном транспорте во время действия карантина.

О том, как штрафуют украинцев за маски, рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 24 февраля официально начнет действовать адаптивный карантин, который предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны, а также введение ряда ограничений для граждан и различных заведений.