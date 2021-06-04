В Украине Высший совет правосудия обеспечил пожизненными выплатами 'судью ЛНР'

Судья-сепаратистка Наталья Булавина так называемого "верховного суда ЛНР" продолжит получать пенсию из украинского бюджета. А все потому, что в 2018 году Высший совет правосудия (ВСП) отправил ее на заслуженный отдых вместо того, чтобы уволить.

Получается, что 65-летняя пособница оккупантов из базы "Миротворца" фактически имеет право на получение таких судейских выплат и пенсии от Украины. Подробности скандального решения рассказали расследователи из фонда DEJURE.

Отмечается, что до оккупации Россией части территорий Луганской области Булавина работала главой Краснодонского районного суда, что в Довжанском районе. А после – осталась там и работает "главой совета судей и судьей верховного суда" террористической "ЛНР".

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В 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала уволить Булавину. Высший совет правосудия, ко всему прочему, получил даже письмо от Службы безопасности Украины, в котором говорилось, что эта женщина участвовала в совещаниях по обсуждению "уголовного и уголовно-процессуального кодексов ЛНР".

Но в ВСП отказались увольнять судью-сепаратистку по представлению ВККС и решили, якобы СБУ предоставила недостаточно доказательств. Булавина после оккупации не обращалась с просьбой о переводе в другой суд на подконтрольной Украине территории, а просто написала заявление об отставке. Ее в ВСП "без проблем удовлетворили в 2018 году", отправив в почетную отставку с многотысячными выплатами за счет украинцев.

"Очередное издевательство Высшего совета кривосудия над справедливостью. Мы с вами платим "судье верховного суда ЛНР" пожизненные денежные выплаты ежегодно. Вот и живите теперь с этим", – отметили расследователи.

Добавим: информация о Наталье Булавиной в тот же 2018 год была внесена в базу данных волонтерского сайта "Миротворец". Там ее характеризуют так: "преддатель Родины, член террористической организации "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Высший совет правосудия отправил в почетную отставку судью Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня, который освободил от наказания за вождение в состоянии опьянения дочь коллеги Анастасию Константинову. Теперь он будет получать пожизненное денежное содержание – до сотни тысяч гривен ежемесячно.