В Украине вынесли первый приговор за угрозы журналисту

Галицкий районный суд Львова приговорил главного врача I-й стоматологической поликлиники города Петра Петлеваного за угрозу убийством журналисту.

Как пишет в Facebook газета "Выбор – правозащитник Львовщины" со ссылкой на решение суда, Петлеваный получил один год лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Это первое в Украине дело по угрозам журналисту, которое было доведено до суда и получило реальный приговор.

Пострадавший по данному делу – заслуженный юрист Украины, шеф-редактор газеты "Выбор – правозащитник Львовщины" и спецкорреспондент газеты "Антикоррупционный вестник" Павел Барнацкий.

По материалам производства, 2 мая 2018 года Петлеваный "путем устного высказывания" угрожал Барнацкому насилием в связи с осуществлением последним журналистской деятельности, в ходе которой он освещал вопросы реформы коммунальных поликлиник Львова.

А именно: "Ну что пикетируем, снова будешь пописывать в своих газетках. А тебе не страшно вечером ходить по улицам. Смотри, а то это пикетирование может быть последним в твоей жизни".

На допросе Петлеваный вину не признал. Пояснил суду, что раньше слышал о потерпевшем из общих источников, но не был с ним знаком, статьи потерпевшего никогда не читал, не знал о его журналистской деятельности, не угрожал ему и не толкал.

Однако суд постановил, что собранные доказательства, в частности показания свидетелей и видеозаписи, в полной мере доказывают виновность обвиняемого.

При этом иск потерпевшего о возмещении материального и морального ущерба суд оставил без удовлетворения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабря 2019 года редакция ZAXID.NET обратилась в полицию в связи с попытками препятствования журналистской деятельности радикально настроенными общественными организациями Львова.