В Украине возбудили дело из-за ареста в Крыму журналиста 'за шпионаж'

Украинские правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту незаконного задержания и ареста на территории оккупированного полуострова журналиста Владислава Есипенко.

Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (Незаконное лишение свободы). Об этом прокуратура АР Крым и города Севастополя проинформировала в Telegram-канале.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект Крим.Реалии) на территории временно оккупированного полуострова", – говорится в сообщении.

Санкция статьи за такие действия предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или ареста на тот же срок.

Досудебное расследование будет осуществляться Главным управлением Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе, Херсон.

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