В Украине возбудили дело из-за ареста в Крыму журналиста "за шпионаж"
Украинские правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту незаконного задержания и ареста на территории оккупированного полуострова журналиста Владислава Есипенко.
Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (Незаконное лишение свободы). Об этом прокуратура АР Крым и города Севастополя проинформировала в Telegram-канале.
"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект Крим.Реалии) на территории временно оккупированного полуострова", – говорится в сообщении.
Санкция статьи за такие действия предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или ареста на тот же срок.
Досудебное расследование будет осуществляться Главным управлением Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе, Херсон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владислава Есипенко задержали еще 10 марта, после того, как он побывал на акции ко Дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе. В ФСБ обвинили журналиста в "шпионаже в пользу Украины".
Там утверждают, что во время обыска автомобиля Есипенко был изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, который задержанный якобы хранил "для собственной безопасности".
В Службе внешней разведки Украины назвали пропагандистской акцией задержание и арест в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко.