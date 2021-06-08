В Украине в 2021 году произошло более 55 тысяч ДТП: названы основные причины

В период с января по май 2021 года на украинских автотрассах зарегистрировано 55 791 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это почти на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, предоставленной Центром общественного здоровья в Facebook, ежедневно в ДТП на территории Украины гибнет 7 человек, еще 60 получают серьезные травмы. В первом полугодии Патрульная полиция выезжала на 5 988 ДТП с погибшими и/или травмированными участниками дорожного движения.

Основными причинами ДТП правоохранители назвали:

нарушение правил маневрирования – 23 159,

превышение безопасной скорости –13 709,

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несоблюдение дистанции – 9198,

нарушение правил проезда перекрестков – 3433,

управление транспортным средством в состоянии опьянения – 1421.

Эксперты ЦОЗ призвали украинских водителей не забывать о главных принципах безопасного вождения, что поможет предотвратить несчастные случаи на дороге. Среди них: контроль над скоростью, абсолютная трезвость за рулем, закрепление ремнями безопасности пассажиров, в том числе и на заднем сидении, установка гаджетов на бесшумный режим и не отвлекаться на них по дороге, использование специальных кресел для перевозки детей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине резко возросло количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения. Наибольшее их количество приходится на Киев, Киевскую область и Одессу.