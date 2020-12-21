В Украине убивают из-за квартир и отбирают жилье у живых: кто в схеме и кому грозит опасность

В Украине произошло несколько убийств, причиной которых стали "вкусные" квадратные метры. Преступники готовы на все ради прибыли, а жертвами становятся и благополучные, известные люди.

О самых резонансных преступлениях и том, как действуют преступники читайте в материале OBOZREVATEL.

65-летний известный музыкант Александр Деревянко был одинок и владел несколькими квартирами в Киеве. Одна из них находится в историческом центре возле здания СБУ. Рыночная стоимость – около 150 тысяч долларов.

Каким образом преступники подыскали себе "объект", пока неизвестно, однако проникнуть в квартиру им удалось легко. Двое молодых мужчин познакомились с Деревянко, якобы мечтая играть в рок-группе – а тот как раз давал частные уроки взрослым.

Когда пришли к нему домой – задушили, а тело вывезли в арендованный в Киевской области гараж, где собирались залить бетоном. Однако спрятать концы не удалось, на подозреваемых оперативно вышли правоохранители. По информации полиции, преступники также забрали дома у музыканта документы на квартиру, которую собирались впоследствии продать.

Еще одно ЧП произошло в Киеве. В Голосеевском лесу в пятницу, 13 ноября, нашли застреленной молодую женщину. Впоследствии выяснилось, что в этот же день скончалась и ее сестра – правда, от отравления. Правоохранители считают, что у сестер хотели отобрать квартиру.

Жертвой преступника стала и жительница Одессы. После смерти отца она получила в наследство квартиру. Спустя некоторое время ее знакомый уговорил продать жилье. После совершения сделки они встретились: "друг" забрал деньги и задушил женщину. Сиротами остались двое детей.

И это только несколько преступлений из-за квартир. Однако чаще всего преступники отбирают жилье, не прибегая к убийству. Причем большинство пострадавших – пожилые и одинокие люди. По словам собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, масштаб действительно поражает.

"Орудуют не только одиночки, но и организованные группы. На счету каждой их них много жертв", – рассказали они.

Членам одной из таких ОПГ, которая на протяжении нескольких лет орудовала в столице, на днях объявили подозрение. Как сообщили в прокуратуре Киева, преступники подыскивали "проблемные" квартиры (владельцы умерли, давно никто не живет и т.д.), меняли замки, а затем по поддельным документам перерегистрировали право собственности на подставных лиц.

не внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество

в них долго никто не живет

владельцы ведут асоциальный образ жизни или страдают психическими заболеваниями

хозяева имеют игровую зависимость и проигрались

собственники – одинокие люди

Если владельцы квартиры живы, то преступники очень часто используют поддельные доверенности и паспорта. После этого через своих нотариусов переоформляют недвижимость и вносят ложные сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Также иногда обманом заставляют одиноких людей поставить подписи на документах.

Если владелец жилья уже мертв, а у него не осталось родственников или с ними давно не поддерживались отношения, то преступники в первую очередь стараются найти оригинал правоустанавливающего документа на квартиру. А уже при помощи поддельных доверенностей или завещания оформляют право за собой или же на подконтрольных им людей.

"На моей памяти был случай, когда преступник после убийства на территории Хмельницкой области забрал из квартиры своей жертвы паспорт и документы на жилье, а дальше провернул схему по "отжиму". Нашел сообщницу, которой пообещал долю за помощь и вклеил ее фото в паспорт убитой женщины. Покупатель на квартиру нашелся быстро и сделка была оформлена у нотариуса – сообщница убийцы выдала себя за владелицу жилья", – рассказал один следователь.

Каждый случай "отжима" жилья индивидуален, однако есть и накатанные схемы, в которых задействованы "оборотни" в правоохранительных органах и судах, работники социальных служб, недобросовестные регистраторы и нотариусы.