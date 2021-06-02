В Украине трагически погиб майор ВСУ

В среду, 2 июня, стало известно о смерти офицера Вооруженных сил Украины Тугарина Сергея Валерьевича. Он служил в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Трагическое известие обнародовали на странице подразделения в Facebook. Известно, что защитник имел звание майора.

"С глубокой скорбью сообщаем... В результате несчастного случая умер майор Тугарин Сергей Валерьевич. Настоящий офицер, участник боевых действий на востоке Украины, надежный друг и специалист своего дела", – написали побратимы в некрологе.

Командование и весь личный состав 95-й бригады выразили искренние соболезнования семье и близким умершего и разделили боль тяжелой утраты.

Видео дня

Напомним, 1 июня в НВМКЦ "Главный военно-клинический госпиталь" умер от онкологической болезни еще один ветеран – морпех Денис Позихайлов. Герою было всего 26 лет, у него остались жена и трехлетняя дочь.

Кроме того, 27 мая в зоне ООС от пули вражеского снайпера погиб офицер Максим Полевой. Герой был родом из Хмельницкой области и занимал должность командира батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце мая на Ривненщине состоялось прощание с 23-летним воином ВСУ Василием Килюшиком. Он погиб в феврале во время пожара в блиндаже на Донбассе.

Еще одну жертву того пожара, Николая Лебедя, провели в последний путь 26 мая в городе Кременчуг Полтавской области.