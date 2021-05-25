На реках и водоемах с начала года утонуло более 300 украинцев: причины жуткой статистики

Согласно официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине с начала 2021 года на водоемах и реках погибли 310 человек, из них 16 – дети. Лишь только в мае утонули 69 взрослых и 5 несовершеннолетних.

OBOZREVATEL узнал, почему украинцы гибнут на воде и как сохранить себе жизнь (фото и видео 18+).

По словам главы пресс-службы ГСЧС Киева, полковника службы гражданской защиты Светланы Водолаги, основными причинами гибели украинцев в воде являются алкоголь и несоблюдение элементарных правил безопасности.

"Зимой чаще всего гибнут рыбаки, которые не соблюдают элементарные правила безопасности. При этом даже если лед необходимой толщины, то из-за оттепелей он становится хрупким, а значит – опасным. Или заходят в те места, где он может быть подмыт течением. К сожалению, иногда люди считают, что несчастный случай может случиться с кем угодно, но только не с ними", - рассказала Водолага.

Она уточнила, что с наступлением купального сезона в 90% случаев люди тонут из-за того, что плавают в неустановленных для этого местах или из-за употребления алкоголя.

"При этом гибнут в основном мужчины – в возрасте от 20 до 40 лет. Еще одна причина смерти людей на воде – несчастные случаи", – отметила Водолага.

В Винницкой области в селе Пляцина 14 мая утонул 13-летний Назар Коновалюк, который бросился в воду, чтобы спасти своего 10-летнего брата Костю.

В тот день дети сказали своим родителям, что пойдут гулять в местный парк, но в место этого отправились к пруду. Младший мальчик вместо со своим другом пошли купаться и в какой-то момент начал тонуть. Назар бросился в воду, чтобы помочь брату, оттолкнул его ближе к берегу, но сам, к сожалению, выплыть не смог.

Спасатели нашли погибшего подростка на глубине около 3,5 метров. Согласно предварительной экспертизе, парню судорогой свело правую ногу, поэтому он мог пойти на дно.

В селе Кучеровка Харьковской области 24 марта 15-летний местный житель погиб, пытаясь спасти собаку.

Как сообщили в полиции Харьковщины, в тот день подросток вместе со своим 62-летним дедушкой выгуливали домашнего любимца на берегу реки Оскол. В какой-то момент животное вышло на лед и провалилось. С начала его пытался спасти мужчина, но и он оказался в воде и после этого на помощь бросился внук, который также ушел под лед.

По информации журналистов, мальчик не выплыл, а собаке с дедушкой удалось выжить.

В марте на окраине города Радомышль Житомирской области после трех суток поисков обнаружили тело 17-летнего Ивана Мыслывого.

Сообщение об исчезновении юноши поступило в полицию от его родных 19 марта. У правоохранителей была информация, что накануне он гулял в райцентре с друзьями. Последним его видел знакомый, который проводил пропавшего парня домой. Тело Ивана обнаружили в камышах на водоеме, предварительная причина смерти – несчастный случай.

"Визуально с берега его заметить было невозможно. При внешнем осмотре погибшего телесных повреждений, которые бы указывали на насильственную смерть, не обнаружено", – уточнили в полиции.

В марте в Черкасской области нашли тело десантника-ветерана Антитеррористической операции на Донбассе Анатолия Ганненко, который пропал в конце декабря 2020 года. Тело погибшего извлекли из водоема села Бобрица Каневского района. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Предварительно было установлено, что находясь возле воды, мужчина оступился и упал в воду, в результате чего утонул.

В Тернополе 18 мая в бассейне аквапарка утонула 3-летняя девочка. Только благодаря тому, что в тот момент рядом отдыхали двое врачей, девочку удалось спасти. Медики вернули ребенка буквально с того света. Молодая женщина отдыхала у бассейна развлекательного комплекса с тремя малышами – присматривала за своей 3-летней девочкой и двумя детьми своих друзей. Как пошла ко дну ее дочь, женщина не заметила, а увидела только тогда, когда девочка лежала на поверхности воды без сознания.

Сначала малышку пытались реанимировать сотрудники развлекательного комплекса, но увидев, что их действия не приносят результата, за дело взялись двое медиков – хирург и анестезиолог. К приезду бригады скорой помощи девочка уже самостоятельно дышала.