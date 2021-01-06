В Украине разоблачили мошенника, который торговал пленками-"невидимками" для номеров авто.

Правоохранители разоблачили в Украине злоумышленника, который зарабатывал продажами "нанопленки" для скрытия номерных знаков авто от камер видеофиксации. Впрочем на самом деле его товар не имел никаких особых свойств и только использовался для выманивания денег.

Как сообщила пресс-служба департамента киберполиции, для своей незаконной деятельности подозреваемый создал восемь сайтов, зарегистрированных под доменами разных стран. Покупателей он убеждал в том, что пленки-"невидимки" якобы способны обезопасить их от штрафов за превышение скорости и другие нарушения на дороге.

Ресурс для изготовления своих фальсификатов, шаблоны для номеров авто из разных стран и оборудование мужчина заказывал из страны-агрессора России. Наклейка на один символ стоила 100 грн. Поэтому злоумышленнику удалось заработать на доверчивых людях больше 1 млн грн.

Дома у подозреваемого, а также в его "лаборатории" правоохранители уже провели обыски и изъяли все вещественные доказательства, связанные с незаконной деятельностью. Мужчине грозит заключение на три – восемь лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сняли на камеру автомобиль Mercedes-Benz S63 AMG, у которого на ходу один номерной знак менялся на другой. Машина была оборудована рамкой-"оборотнем".