В Украине разоблачили крупную финансовую пирамиду

Национальная полиция Украины разоблачила крупную мошенническую финансовую пирамиду Just2Trade. Шестеро участников группировки создали вебсайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий. Организатором преступной схемы оказался гражданин России, который имел сообщников на территории Украины.

Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания "персональных кабинетов" на их веб-сайтах и ​​обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли. В состав преступной группы входило шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет.

Во время обысков в офисах правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

На данный момент следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении. Полицейские обратились к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы Just2Trade, с просьбой сообщать информацию по спецлинии 102 или номерами 0933798814, 0669932484.

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