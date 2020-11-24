В Украине разоблачили интернет-магазин с фальсификатом продуктов известных производителей

В Украине через интернет-магазин и сайты объявлений продавали фальсифицированные продукты питания под видом товара известных отечественных производителей.

Преступников разоблачили правоохранители. В связи с незаконным использованием товарных знаков задержаны двое человек, сообщается на сайте Киберполиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате противоправных действий правообладателям нанесен ущерб в более чем 3 миллиона гривен.

Установлено, что двое мужчин наладили производство фальсификата в цехах и складских помещениях. Там изготавливали специи, дрожжи, кондитерские и макаронные изделия. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных украинских компаний.

Для реализации продукции мужчины создали собственный интернет-магазин, продажи также осуществлялись на интернет-площадках объявлений.

Правоохранители провели десять санкционированных обысков по местам проживания правонарушителей, в их автомобилях и по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции.

В качестве вещественных доказательств изъяты более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта, упаковки с логотипами, оборудование для фасовки и готовую к продаже поддельную продукцию.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.

Добавим, преступников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киева.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист, фотограф Сергей Лойко рассказал о мошеннических схемах в сети с поддельным сайтом сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar, а также с "бесплатной лотереей".