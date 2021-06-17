В Украине разоблачили экс-боевика 'ЛНР', который устроился на работу в Нацполицию. Фото

В рядах Национальной полиции Украины (НПУ) в Луганской области разоблачили бывшего наемника незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока". К боевикам "ЛНР" он присоединился еще в 2014 году, а через два года покинул и "переоделся" в форму украинского полицейского.

Мужчину разоблачили контрразведчики Службы безопасности совместно с подразделением внутренней безопасности НПУ и другими правоохранителями. Об этом информирует сайт СБУ (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что с 2014 года фигурант "служил" в "формировании Дремова", которое тогда контролировало Северодонецк. А когда город освободили украинские военные и боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, мужчина "решил сменить сторону".

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Так, сначала он скрывался на территории Российской Федерации и во временно оккупированном РФ Крыму, скоре вернулся в Украину и уже в 2016 году присоединился к службе в Нацполиции, где находился до сих пор.

Следствием установлено, что в рядах "ЛНР" украинец обеспечивал пропускной режим и дежурство на блокпостах террористических группировок. Также он числился в разведывательном подразделении боевиков, который возглавлял россиянин с позывным Спец.

Наемники последнего причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ в столкновениях под Рубежным и в Новоайдарском районе на Луганщине.

Экс-боевикк сообщили о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 260 УК (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях). Следствие будет решить вопрос о мере пресечения для него. Пока правоохранители проверяли причастность мужчины к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.

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