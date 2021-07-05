В Украине разоблачили боевиков 'ДНР', подозреваемых в пытках военных

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух наемников самопровозглашенной "ДНР", которые оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Также они причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Подозрение в нарушении законов и обычаев войны им объявили заочно. Об этом проинформировали в пресс-центре СБУ.

Речь идет о двух жителях Донецкой области, которые сейчас скрываются от правоохранительных органов Украины на территории ОРДЛО.

Установлено, что в 2014 году они присоединились к незаконному "батальону Восток", где находились на "должностях" командиров одного из подразделений.

В частности, боевики принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове. В то же время жестоко злоумышленники вели себя и с пленными, применяя физическое, психологическое давление, не оказывая раненым медпомощи.

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О подозрениях в совершении преступлений следователи СБУ сообщили им заочно по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается. Мероприятия по разоблачению преступлений осуществлялись под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним: недавно в Киеве сотрудники СБУ задержали боевика "ЛНР". Известно, что он приехал на Киевщину, намереваясь легализоваться в Украине как внутренний переселенец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нацполиции на Луганщине разоблачили экс-наемника "Армии Юго-Востока". К боевикам "ЛНР" он присоединился в 2014 году, а через два года ушел и стал в ряды украинских полицейских.