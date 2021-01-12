В Украине распространили тысячи поддельных лекарств, – юрист

Фальсификация лекарств в Украине достигла таких объемов, что только одна группа преступников, которую задержали правоохранители в 2018 году, смогла подделать препараты на несколько десятков миллионов долларов.

По предварительной оценке, 20% всего объема поддельных лекарств было распространено на территории Украины, а 80% – поставлялось на территории других стран. Об этом "Интерфакс-Украина" рассказал адвокат, партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Илья Костин.

"Эти препараты разошлись по всему миру и ВОЗ стала отправлять предупреждения по странам о сериях поддельных препаратов. Сегодня уже изъято 164 позиции фальсифицированных лекарственных средств, арестован ряд лиц, в том числе за рубежом, а также активы подозреваемых. Всего установлено 45 международных фармацевтических компаний-производителей, продукция которых была фальсифицирована, а торговля поддельными препаратами осуществлялась на территории 18 стран", – рассказал юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юрист Илья Костин заявил, что ввоз вип-вакцины от коронавируса в Украину не мог быть законным и это является уголовным преступлением.